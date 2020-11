Jorge Ramos: "No es cierto lo que ha dicho Donald Trump..., son mentiras"

noviembre 6, 2020 - 10:16 am

Algunas cadenas televisivas interrumpieron el mensaje de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, luego de que declarara que los «votos ilegales» lo alejan de su triunfo electoral.

Uno de los canales que lo hizo fue Univisión Noticias, y en la edición se encontraba el periodista mexicano Jorge Ramos junto a su compañera Ilia Calderón.



«Ahora sí vamos a dejar la conferencia de prensa del presidente Donald Trump, porque parte de las cosas que dijo son mentira», dijo Ramos al momento del corte del mensaje del mandatario estadounidense.

«No es cierto», insistió y recalcó que respecto a los supuestos votos ilegales que Trump acusa que están evitando su victoria (frente a Joe Biden), el presidente «no tiene ningún tipo evidencias de que eso está ocurriendo».

"We are leaving the president's press conference & the reason is simple. This is very important. Part of what President Trump said are lies. It's not true what President Trump said about illegal votes preventing his victory. He hasn’t shown any type of evidence" — @jorgeramosnews pic.twitter.com/PIC9ceaAUB