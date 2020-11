Joe Gomez, defensa del Liverpool, estará de baja varios meses

noviembre 12, 2020 - 12:15 pm

La mala suerte sigue presente entre los defensas del Liverpool: Joe Gomez, operado este jueves 12 de noviembre «con éxito» de la rodilla izquierda, estará de baja varios meses, informó el club inglés.

El jugador se lesionó el miércoles en los tendones durante un entrenamiento con la selección inglesa, que se enfrenta este jueves a Irlanda en un amistoso.

El Liverpool no comunicó los plazos de su ausencia pero su recuperación debería impedirle jugar «una buena parte de lo que resta de temporada».

.@J_Gomez97 has today undergone successful surgery to repair a tendon in his left knee.



The issue was isolated to Gomez’s tendon, with no damage to any other associated knee ligaments and Joe will now begin a rehabilitation programme with our medical team 💪