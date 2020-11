Joan Mir se proclama campeón del mundo de MotoGP

noviembre 15, 2020 - 10:15 am

El piloto español Joan Mir (Suzuki) se ha convertido este domingo en el nuevo campeón del mundo de MotoGP tras finalizar séptimo en la carrera del Gran Premio de Valencia, penúltima cita del Mundial de motociclismo, un resultado que le ha permitido sumar los puntos necesarios para garantizarse el título de manera matemática.

A Joan Mir le valía subir al podio para proclamarse campeón, también podía terminar cuarto, quinto o sexto, siempre que Rins o Quartararo no ganan. Si acababa fuera del top 10 entonces tendría que esperar a que ni Morbidelli ni Dovizioso venzan, que Viñales no pase de la tercera posición, y que ni Quartararo ni Rins suban al podio.

El italiano Franco Morbidelli (Yamaha YZR M 1) se adjudicó la victoria en el circuito «Ricardo Tormo» de Cheste, seguido por el australiano Jack Miller (Ducati Desmosedici GP20) y el español Pol Espargaró (KTM RC 16), quienes se ubicaron en el segundo y tercer lugar, respectivamente.

Tan sólo Nicki Hayden ha ganado tan joven el Mundial, ni Marc Márquez ni Valentino Rossi levantaron el mundial con apenas 23 años, en su segunda temporada en la élite del motociclismo, como ha hecho Mir.

El campeón mundial de Moto3 en 2017, ha hecho frente con madurez a la presión como líder de la general y ha conseguido el máximo galardón del motociclismo en su quinto año en el Mundial. Seis temporadas tardaron tanto Rossi como Márquez en ser campeones de la categoría reina.

Todo ello en un campeonato marcado por la pandemia de coronavirus y, por supuesto, por la ausencia del campeón defensor, Márquez, al que una inoportuna lesión de húmero le ha impedido luchar por su noveno título y séptimo de MotoGP tras los obtenidos en los años 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 y 2019.

Márquez felicitó por sus redes sociales a su compatriota Joan Mir por coronarse campeón del mundo de MotoGP.

