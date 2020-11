Jill Biden, pieza clave en la carrera y vida del presidente electo de EE. UU.

noviembre 8, 2020 - 5:00 pm

“Enseñar no es lo que hago, es lo que soy”, afirma la esposa de Joe Biden, el flamante presidente electo de Estados Unidos .

A Jill Biden le apasiona tanto su profesión que cuando se convierta en primera dama el próximo 20 de enero tiene la intención de seguir labrando su carrera de más de 36 años. La profesora de 69 años da clases de inglés en la universidad comunitaria de Virginia –actualmente de excedencia para hacer campaña junto a su marido–, tiene un doctorado y dos másteres en Educación.

A juzgar por el papel activo que mantuvo durante la campaña, la futura primera dama asumirá el rol con igual implicación cuando se instale en la Casa Blanca.

Ardua tarea que intentará combinar con la docencia, porque nunca se ha planteado abandonar su profesión, ni cuando fue segunda dama durante los dos mandatos de Barack Obama. “Siempre está corrigiendo exámenes”, reveló una vez Michelle Obama, cuyo profundo compromiso como primera dama será un referente para Jill, dicen los analistas.

Teaching is not what I do. It's who I am. I'll be giving my convention speech tonight from my former classroom. Brandywine High School. Room 232. pic.twitter.com/NXx1EkqVGq

Jill Biden se marcó un tanto cuando inauguró la Convención Demócrata de agosto dando un emotivo discurso desde una clase en la que enseñó inglés en la década de los 90.

Al terminar el mensaje, apareció Biden, que la abrazó antes de dirigirse a la audiencia: “Piensen en su profesor preferido, en el que les dio la confianza para creer en ustedes mismos. Ese es el tipo de primera dama que será Jill Biden”, exclamó el entonces candidato demócrata. Si Biden es la alternativa a Trump, Jill lo es a su predecesora, Melania Trump.

Su vigor–a menudo mayor que el de su esposo– y discurso optimista cautivaron durante la campaña, en la que Jill se involucró incansablemente defendiendo a su marido como el único que puede unir a un país dividido y revelando la faceta más íntima de su segundo esposo, cuya vida ha sido golpeada por “tragedias inimaginables”.

Jill Biden cuenta en particular cómo el exvicepresidente de Obama (desde 2009 a 2017) encontró la fuerza para reemprender su cometido en la Casa Blanca pocos días después de la muerte de su hijo Beau, que murió de cáncer cerebral en 2015.

“Aprendió a curar una familia, y de la misma manera nosotros curamos a un país: con amor, comprensión, pequeños gestos de bondad, coraje y una esperanza inquebrantable”, afirma mientras se hace eco de las crisis que atraviesan actualmente unos Estados Unidos más polarizados que nunca.

La futura pareja presidencial se conoció tres años después de la primera tragedia que golpeó a un joven Joe Biden, cuando la primera esposa del recién elegido senador de 29 años y su hija de un año murieron en un accidente de coche. Sus dos otros hijos aún pequeños, Beau y Hunter, sobrevivieron. De hecho, fueron ellos quienes le sugirieron al pasar un tiempo que se casara con Jill. “Ella me devolvió la vida”, confiesa Joe en sus memorias.

"How did you get this number?"



Those were the first words I spoke to Joe when he called me out of the blue on a Saturday in 1975.



I’ll be speaking tonight at the #DemConvention. I hope you’ll tune in! pic.twitter.com/t0amDEM2kT