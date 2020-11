Jan Hurtado marcó su primer gol en el Brasileirao con Bragantino (Video)

noviembre 2, 2020 - 10:01 pm

Jan Hurtado sigue su racha goleadora con el Red Bull Bragantino y esta vez marcó en la derrota 2-1 ante el Gremio, este martes 2 de noviembre por la jornada 19 del Brasileirao.

El Gremio se puso adelante en el marcador con las dianas de David Braz al 67′ y de Luis Orejuela en el minuto 71′.

Luego, en el 77′, Hurtado le dio esperanzas a su equipo recortando distancias al rematar un balón dentro del área, tras la asistencia de Raul.

Con esta diana, el venezolano llega a su segundo gol con el Bragantino, pero la primera en la Serie A de Brasil.

GOOOL! Jan Hurtado scores his first league goal of the season for RB Bragantino. ⚽️



Hurtado scored his first goal for the club in a cup game on October 29th.



The match is current 2-1 to Gremio with roughly 10 minutes remaining. 🇧🇷pic.twitter.com/8nZMlz8iD8