Jack Miller marcó la pauta en los primeros ensayos libres en el GP de Europa

El australiano Jack Miller dominó el primer día de entrenamientos libres del Gran Premio de Europa de MotoGP este viernes en el circuito Ricardo Tormo valenciano, con los dos primeros del mundial, el español Joan Mir y el francés Fabio Quartararo entre los diez primeros.

Al igual que por la mañana sobre una pista mojada, Miller (Ducati-Pramac) se impuso realizando su mejor tiempo de 1 min 32 segundos 528 milésimas por la tarde sobre un circuito seco, al igual que sus rivales.

Superó al inesperado español Aleix Espargaró (Aprilia), a 92 milésimas, y a Franco Morbidelli, el compañero italiano de Quartararo en la escudería Yamaha-SRT, que hizo el tercer mejor tiempo a 276 milésimas de Miller, en la clasificación combinada de las dos primeras sesiones.

El líder del mundial, el español Joan Mir marcó el 10º mejor crono, a 877 milésimas, justo por detrás de su competidor francés Quartararo, que hizo el noveno tiempo.

Mir defenderá en Valencia el domingo la punta de la clasificación del mundial de la categoría reina del motociclismo, apoyado en sus 14 puntos de ventaja sobre el francés, a falta de tres carreras por disputarse.

El español Maverick Viñales, tercero en el mundial de la categoría, tendrá que salir desde el ‘pit-lane’ el domingo como sanción por utilizar un sexto motor, tal como marca el reglamento.

Todas las marcas en competición en MotoGP, es decir, Ducati, Yamaha, Aprilia, KTM, Honda y Suzuki lograron colocar al menos una moto entre los diez primeros este viernes.

El campeonato de constructores está mucho más abierto después que Yamaha fuera sancionada con 50 puntos el jueves por no haber respetado el reglamento respecto a los cambios técnicos permitidos en los motores durante la temporada.

Así, Ducati es primera de la clasificación por delante de Suzuki y Yamaha, que intentará el domingo recuperar el terreno perdido.

También el sudafricano Brad Binder (KTM), 7º este viernes, ha sido castigado para la carrera del domingo tras haber sido considerado responsable de un choque con Jack Miller en el anterior GP de Teruel.

Binder tendrá que dar una vuelta más larga pasando por un desvío de la pista, lo que le hará perder un tiempo precioso. Dos pilotos debutaron en MotoGP en los entrenamientos de este viernes.

Uno es el estadounidense Garrett Gerloff, que sustituyó a Valentino Rossi en Yamaha, mientras este último esperaba los resultados de una prueba de coronavirus para saber si puede participar en las pruebas clasificatorias del sábado.

El campeón italiano ha dado negativo y por lo tanto podrá competir el sábado y el domingo, mientras Gerloff, qui viene de Superbikes, logró este viernes el 19º mejor tiempo combinado.

El italiano Lorenzo Savadori debutó con Aprilia sustituyendo al británico Bradley Smith para estas últimas carreras acabando 20º.

