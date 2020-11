J Balvin espera su primer hijo y está súper feliz con la noticia

noviembre 26, 2020 - 4:03 pm

Este jueves 25 de noviembre, el programa de entretenimiento ‘Lo sé todo’ anunció que Valentina Ferrer, novia de J Balvin estaría embarazada. Según fuentes cercanas de la pareja, la modelo argentina tiene algunas semanas de gestación.

Según los presentadores del programa la información provino de personas muy cercanas al artista, pues aseguran que tanto Balvin como Ferrer no caben de la felicidad”. Incluso llegaron a afirmar que los papás del reguetonero paisa habían mostrado su deseo de que les diera una nieta.

J Balvin y Valentina Ferrer han estado viviendo juntos durante toda la pandemia en Medellín.

Recientemente, Balvin logró una nominación con su tema One Day en colaboración con la artista, de origen albano-kosovar, Dua Lipa, y los puertorriqueños Bad Bunny y Tainy. El videoclip de la canción, que está nominada a Mejor Canción Pop Dúo o Grupo, es protagonizado por Úrsula Corberó, reconocida popularmente por su papel de Tokio en la serie de Netflix La casa de Papel.

Los problemas de salud mental de J Balvin



Hace poco J Balvin confesó a través de sus redes sociales que está atravesando por un nuevo episodio de depresión y ansiedad.

No me gusta actuar, no me gusta estar fingiendo, porque soy un ser humano como cualquier otro. Soy también frágil y vulnerable, posiblemente mucho más que todos ustedes”, expresó J Balvin en la grabación.

Con respecto al tema, los padres del cantante de reguetón dieron detalles, en una entrevista para Caracol Radio, sobre los episodios que ha vivido su hijo.

“En este momento está pasando por una crisis y bien dura para la familia”, dijo Alba Mary Balvin.

Asimismo, agregó que “la depresión y la ansiedad son, podría decirlo, casi como el virus que estamos viviendo en este momento”, aseguraron en la entrevista.

También contaron, en la entrevista con Vanessa de la Torre, cómo están presentes para acompañarlo en esos momentos duros que pasa su hijo por la enfermedad.

“En nuestro caso vemos que Josecito es un mago para sacar luz de la oscuridad, cuando tenemos bien claro que el apoyo de un profesional es lo único que lo puede sacar”.

Asimismo, hablaron de la relación que tienen con su hijo y la confianza que hay en la familia.

“Josecito nos comunica cuando está mal y acudimos al psiquiatra porque definitivamente para nosotros no es ninguna vergüenza”, expresaron.

Por su parte, la comunicación es importante en la familia Osorio Balvin, pues “diariamente tenemos un chat familiar donde nos comunicamos constantemente y nos vemos por videochat. Tenemos la opción de utilizar las redes sociales para estar en contacto, lo único que falta es el abrazo y ahora es más difícil por la pandemia”, confesó José Osorio.

Asimismo, aprovecharon el momento para hablar sobre la depresión y la importancia que se le debe dar a esta enfermedad de la que todos somos vulnerables.

“Este es el momento para invitar a los padres, al mundo entero en general a que escuchemos a los jóvenes, a todos, esta enfermedad no tiene edad no tiene sexo. A uno no le da porque es más pobre o más rico, es una condición que le da a cualquiera”, expresó la madre.

