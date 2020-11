Incautaron 679 kilos de cocaína en una embarcación

noviembre 6, 2020 - 12:42 pm

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), de Estados Unidos, informó sobre la incautación de una embarcación con al menos 679 kilos de cocaína.

Según detallaron a través de sus redes sociales, el decomiso ocurrió el pasado domingo primero de noviembre, en la costa suroeste de Puerto Rico. La embarcación tenía banderas venezolanas.

Lea también: Indignación: Niño venezolano es agredido por un hombre en Medellín (+VIDEO)



La CBP, detalló en un comunicado, que el decomiso se realizó el primero de noviembre, por parte de agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), la Guardia Costera (USCG) y la Policía de Puerto Rico.



El Universal reseñó a consecuencia de la información, que ese día una aeronave de Operaciones Aéreas y Marítimas de CBP detectó dos embarcaciones en el mar que parecían estar transfiriendo artículos. Los artículos parecían ser paquetes de presuntos narcóticos, por lo que mantuvieron la vigilancia ayudando a una embarcación de la USCG a interceptar uno de los barcos.

La información no detalla si se realizaron detenciones en la operación.

. @CBPCaribbean operations working with our partners. @FBISanJuan . Read more of this seizure here https://t.co/dwTbMAGdiJ https://t.co/X4DAEaC1wH

COCAINE SEIZED IN PUERTO RICO: Sunday night, Ramey Sector #USBP Agents seized 1,497.37lbs of Cocaine as part of a joint operation with #CBIG partners subsequent to a maritime smuggling event in Cabo Rojo, Puerto Rico.#Borderpatrol #CBIG #Puertorico #LEpartners @CBPCaribbean pic.twitter.com/zzcV3GH6la