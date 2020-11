Ibrahimovic, de chilena, refuerza el liderato del Milán

noviembre 1, 2020 - 1:01 pm

El sueco Zlatan Ibrahimovic, con una chilena a ocho minutos del final, le dio este domingo un trabajado triunfo 2-1 al Milán en el campo del Udinese y reforzó el liderato del club milanista en la Serie A, con cinco victorias y un empate en seis jornadas.



A sus 39 años, Ibrahimovic está dominando la Serie A con su poderío físico, su técnica y su carácter y este domingo en la Dacia Arena de Udine celebró su séptimo gol en cuatro partidos para prolongar el vuelo del equipo de Pioli.

Lea sobre: Hamilton gana en Imola y la Mercedes suma su séptimo título de constructores



El sueco ofreció al cuarto de hora una excelente asistencia para el gol del 1-0 del Milán, anotado con un gran disparo de pierna derecha por el marfileño Frank Kessie, y apareció en los últimos minutos con una diana acrobática para llevarse los tres puntos.



Y es que el partido se había complicado para el cuadro milanés al comienzo de la reanudación, cuando el argentino Rodrigo De Paul anotó el momentáneo 1-1 desde el punto de penalti.



El segundo gol de la carrera del argentino al Milán ilusionó al Udinese, en el que fue titular el español, exmilanista, Gerard Deulofeu, pero todo se acabó para el cuadro de Friuli ante una magia técnica de Ibrahimovic.



«Somos uno de los equipos más jóvenes de Europa, yo aumento la edad media. Mis compañeros me hacen sentir joven, son chicos muy buenos, con hambre, nunca nos conformamos, queremos más», dijo el sueco al acabar el partido en declaraciones a «Dazn».



«La presión la asumo yo y me gusta. Ellos solo tienen que trabajar y tener fe», agregó.



El Milán reforzó su liderato en la Serie A y suma ahora 16 puntos, cuatro más que la Atalanta, segundo, con el mismo número de partidos. El Napoli y el Sassuolo, tercero y cuarto, respectivamente, con once puntos, se medirán este mismo domingo en un choque directo.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

EFE