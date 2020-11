Horóscopo: Esto te deparan los astros este domingo, 01 de noviembre

noviembre 1, 2020 - 7:54 am

El día de hoy presenta en muchos signos algunos cambios a tener en cuenta. En este domingo, 01 de noviembre, consulta lo que te depara el horóscopo en el trabajo, en el amor, en temas de dinero. La madurez es importante para asumir los retos diarios.

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Descubrirás una verdad que te negabas a ver, hoy te decepcionarás y cortarás todo vínculo con esa persona que te había llegado a interesar afectivamente. Número del éxito, 11.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Hablarás con la persona que amas de tus dudas, no te calles nada, porque lo que hoy no digas más adelante podría convertirse en motivo de desconfianza y conflictos. Número del éxito, 7.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Tu relación de pareja es más activa e interesante, las conversaciones son profundas y fructíferas, hoy funcionarán como un equipo unido ante comentarios malintencionados. Número del éxito, 14.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Tus pensamientos y sentimientos estarán en armonía lo que te facilitará la comunicación, especialmente de tus emociones y deseos más íntimos, recuerda que de lo que des recibirás. Número del éxito, 22.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Estarás afectuoso y con la necesidad de expresar tus sentimientos a la persona que quieres, no te será difícil, ya que sabrás intuitivamente qué la hará feliz. Número del éxito, 5.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Aunque tus emociones serán intensas no estarás muy expresivo, te sentirás inseguro y con tendencia a la melancolía, pero estarás rodeado de amor y comprensión. Número del éxito, 10.

LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: Día positivo en el amor, encontrarás soluciones inteligentes para tus conflictos de pareja, terminarán los desacuerdos y discusiones por cualquier motivo. Serás sincero y no dejarás que el orgullo te aparte de tus seres queridos. Número del éxito, 17.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Hoy prevalecerá el compañerismo y el trato amoroso en tu relación de pareja, el afecto y cuidados te darán seguridad y te sentirás amado. Número del éxito, 2.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: En tu relación habrá un ambiente de intranquilidad que te pondrá irritable, las cosas no mejorarán hoy, tendrás que tener paciencia y esperar un mejor momento para expresar tu malestar. Número del éxito, 19.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Se aclararán tus dudas y tu vida amorosa volverá a ser lo más importante para ti, estarás deseoso de afecto y podrías abrumar a tu pareja con tus exigencias, trata de controlarte un poco. Número del éxito, 8.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Estarás nostálgico, recuerdos felices estarán en tu mente y empezarás a planear un viaje para revivir esos momentos, el entusiasmo de la persona que amas te ilusionarás más. Número del éxito, 17.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Se fortalece tu relación amorosa, hoy tendrás la profunda necesidad de comunicar tus sentimientos, y lo harás con ternura que emocionará a la persona que quieres. Número del éxito, 20.

