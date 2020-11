Hijo de Trump reclama ante silencio del partido republicano

noviembre 5, 2020 - 6:00 pm

El hijo mayor del presidente, Donald Trump Jr., criticó en su cuenta de Twitter el silencio del Partido Republicano que no se ha unido a las denuncias hechas por su padre de «fraude» en la elección ni a sus esfuerzos legales para que se detenga el escrutinio en algunos Estados y se haga recuento en otros.

«Tienen una plataforma perfecta para mostrar que quieren y pueden luchar pero se acobardan ante la voz dominante de los medios. No se preocupen. Donald Trump luchará y ellos pueden mirar como siempre», escribió en su cuenta de Twitter.

Trump Jr. hizo la excepción del gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien, en su opinión, «ha sido activo y vocal» en defenderlo.

Hasta el momento, la defensa del presidente está corriendo por parte de su equipo de campaña y abogados de su círculo de confianza como Rudy Giuliani.

The total lack of action from virtually all of the “2024 GOP hopefuls” is pretty amazing.



They have a perfect platform to show that they’re willing & able to fight but they will cower to the media mob instead.



Don’t worry @realDonaldTrump will fight & they can watch as usual!