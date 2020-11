Heidy Ocampos, la niña que tiene al mundo en un bolsillo con su espectacular voz (Videos)

noviembre 20, 2020 - 1:36 pm

Esta pequeña es un prodigio de voz. Con una humildad que conmueve se ha venido colando en las redes sociales donde día a día gana seguidores y admiradores.

Con la canción «Mis noches sin ti» que hiciera escuchar en el mundo, Nino Bravo, de la autoría del poeta paisano, Demetrio Ortiz, la niña Heidy nos gana el corazón.

«Hola quiero presentarme a los que quieran conocerme y me preguntan, Mi nombre es Heidy Elizabeth Ocampos , tengo 12 años ,grado septimo soy una buena alumna tengo varios diplomas por mejor alumna ,me gusta el arte de dibujar aparte de la musica. soy Paraguaya ,soy criada solo por mi mamá y tengo dos hermanitas menor , mi objetivo es sacar adelante a mi familia y ser mejor cada dia ,me esforsaré a estudiar y ser alguien profecionalmente .pero tengo asegurado que ser cantante es mi sueño mas grande ..infinitamente millones de gracias a todos por su apoyo que Dios me los bendiga grandemente». Con estas palabras nos tocó el corazón. Lo compartimos para hacerla bien bien bien conocida y que su sueño de dedicarse a la música esté cada vez más cerca? Su perfil de Facebook es https://www.facebook.com/Videokmusical/