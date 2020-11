Hamilton se llevó la victoria en el accidentado GP de Baréin

noviembre 29, 2020 - 1:57 pm

El británico Lewis Hamilton ganó este domingo 29 de noviembre el Gran Premio de Fórmula 1 de Baréin, una carrera marcada por el terrorífico accidente sufrido por el francés Romain Grosjean, que salió sano y salvo de su coche después de que se incendiase tras un accidente.

Hamilton estuvo acompañado en el podio por los dos pilotos de Red Bull, el holandés Max Verstappen y el tailandés Alexander Albon.

Accidentado nada más iniciarse la carrera, en la tercera curva del trazado de Sakhir, Grosjean fue trasladado a un hospital con «quemaduras leves» y «posible fractura de costillas», según su escudería.

El monoplaza de Grosjean se salió de la pista tras tocarse con el ruso Daniil Kvyat (AlphaTauri) y chocó a gran velocidad contra las barreras de protección.

En el impacto, el chasis se partió en dos y la gasolina salió, provocando un incendio, pero el piloto de 34 años fue capaz de salir y alejarse del fuego para acudir a una ambulancia.

