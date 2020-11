Guaidó: «No mendigamos derechos, los exigimos y Maduro se tiene que ir»

noviembre 5, 2020 - 12:21 pm

Juan Guaidó, hizo un reconocimiento a la resistencia del venezolano, por mantenerse firmes, ante las políticas del Gobierno venezolano.

El presidente de la Asamblea Nacional encabeza el acto de nombramiento del Alto Consejo Ciudadano, para la Consulta Popular que se tiene prevista realizar del 5 al 12 de diciembre en dos modalidades, virtual y presencial.

Guaidó en su derecho de palabra reconoció la labor de quienes han asumido el compromiso de formar parte de este Alto Consejo Ciudadano. Hizo mención a los miles de venezolanos que han debido dejar sus hogares, huyendo de la crisis económica del país, por lo que reflexionó que los venezolanos no pueden quedarse en sus casas, llamó a no tener miedo.

«Lo que estamos haciendo desde la sociedad civil y respaldada por la vicepresidencia del parlamento y el pueblo, es darle los mecanismos a usted, y a toda Venezuela de expresarse, porque la misma organización nos brinda protección, como ciudadanos», aseguró en su intervención.

Mencionó que el Ejecutivo nacional prefiere a los venezolanos callados desde sus casas y no alzando la voz defendiendo sus derechos, por eso instó a mantenerse «alzados», por lo que recordó que en este momento es necesario mantenerse activos.

«La dictadura no quiere calladitos y no lo han logrado por eso hemos denominado Alza la Voz, la protesta de los maestros ayer, la de los médicos fue demoledora, me siento representado en cada grito de dignidad», aseguró.

Guaidó insistió que no se trata de mendigar los derechos de los venezolanos, sino que cada uno lo exija. «No mendigamos derechos, los exigimos… Maduro se tiene que ir», destacó en un Live por su cuenta en Instagram.

