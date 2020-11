Greta Thunberg a Trump: "Relájate Donald, Relájate"

noviembre 6, 2020 - 8:05 am

La joven activista climática sueca Greta Thunberg se tomó revancha de Donald Trump en Twitter diciendo que el presidente de EE. UU. debería «relajarse» por lo que acontece en la elección presidencial que se desarrolla en ese país y que debe «trabajar en su problema de manejo de la ira».

Trump había pedido la noche del jueves (05.11.2020) que se «dejaran de contar» los votos, en uno de sus intentos por frenar la elección presidencial. Ante esto, Thunberg, con exactamente las mismas palabras que utilizó el mandatario estadounidense hace casi un año, comentó irónicamente su tuit.

«Qué ridiculo. Donald debe trabajar en su problema de manejo de la ira y luego debe ir a ver una buena película pasada de moda con un amigo. ¡Relájate, Donald, relájate!», escribió la joven de 17 años.

So ridiculous. Donald must work on his Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Donald, Chill! https://t.co/4RNVBqRYBA