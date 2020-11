Google dedica un Doodle a los Mariachis: Herencia cultural de México

noviembre 24, 2020 - 7:51 am

Google publicó hoy un Doodle en video donde celebra parte de la herencia cultural de México: el género musical del mariachi .

El doodle tiene un alcance global y es visible en varios casi todo América, desde Estados Unidos hasta Chile, pasando por México, Perú, Centro América, Colombia; en Europa será visible en Serbia, Bulgaria y Finlandia; mientras en en Asia en Corea del Sur; y en Oceanía en Australia y Nueva Zelanda. También será visto en Israel.

El homenaje al género musical se debe a que durante una sesión celebrada la semana del 22 de noviembre de 2011, la UNESCO inscribió al mariachi en su Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

“La tradición del mariachi nació en el centro-oeste de México a finales del siglo XIX, aunque se desconocen sus orígenes exactos. Al principio, el género era estrictamente instrumental, compuesto por los sonidos de instrumentos de cuerda , y finalmente la voz y la trompeta se agregaron a la mezcla. En los tiempos modernos, la música de mariachi se ha combinado con elementos de diversos géneros, desde jazz hasta reggae. ¡Los cantantes a menudo agregan su mejor grito para expresar la emoción de la música vibrante! No importa la variación, el mariachi sigue siendo una fuerte representación de la historia y la cultura mexicanas”, explica Google en su blog de doodles.

Según explica Google, en el video se presenta una serenata de mariachi de la canción clásica “Cielito Lindo”.

“Más que solo música, Cielito Lindo es un símbolo del orgullo y la comunidad mexicanos. La banda de mariachis se representa tocando los instrumentos básicos del género musical, incluido el guitarrón, la vihuela, el violín, una trompeta y un arpa, y musicos vistiendo trajes tradicionales de charro”, se precisa.

¡Cielito Lindo!



A #GoogleDoodle celebrating Mariachi, the traditional Mexican music genre that has become known and loved worldwide.



Press play to experience this quintessential element of the nation's cultural heritage 🇲🇽 → https://t.co/V6DGBvnMN6 pic.twitter.com/jcE3hWFtyT