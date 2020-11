Estados Unidos exige liberación de ejecutivos de Citgo detenidos en Venezuela

noviembre 21, 2020 - 11:37 am

Estados Unidos exigió este sábado al gobierno de Venezuela que libere al grupo de ejecutivos conocido como “los seis de Citgo” detenidos en Venezuela en noviembre de 2017 bajo supuestos cargos para negociar el refinanciamiento de unos 4 mil millones de dólares en bonos de Citgo a cambio de una participación del 50% de la compañía, una transacción que nunca se concretó.

Los “seis de Citgo” no han podido defenderse en un tribunal, ya que no han sido llevados a juicio.

“Es hora de que Maduro deje de lado la política y permita que estas familias se reúnan”, dijo el secretario de Estado Mike Pompeo en un comunicado al cumplirse el tercer aniversario de las detenciones.

Tomeu Vadell, José Luis Zambrano, Alirio Zambrano, Jorge Toledo, Gustavo Cárdenas y José Pereira, conocido como “Los 6 de CITGO”, fueron llamados a Caracas para reuniones de negocios, pero, recalca el Departamento de Estado, fueron “detenidos injustamente por agentes de seguridad enmascarados, y luego arrojados a una de las cárceles más peligrosas de Venezuela”.

El gobierno estadounidense reiteró el compromiso del presidente Donald Trump “de traer de regreso a casa a todos los ciudadanos estadounidenses retenidos como rehenes o detenidos injustamente en el extranjero” y dijo que “ha pedido repetidamente la liberación incondicional” de los ejecutivos de la petrolera.

Pompeo informó que el Enviado Presidencial Especial para Asuntos de Rehenes, Roger Carstens, el Representante Especial para Venezuela Elliott Abrams, y él mismo en persona, persisten en la “misión de asegurar la liberación de los seis de Citgo” y harán “todo lo posible para lograr ese objetivo”.

