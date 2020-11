Funcionaria de la Comisión Federal de Elecciones: «Realmente no ha habido evidencia de fraude»

noviembre 7, 2020 - 12:57 pm

Ellen Weintraub, de la Comisión Federal de Elecciones, quiere que los estadounidenses sepan que «realmente no ha habido evidencia de fraude» en las elecciones de este año.

«Los funcionarios estatales y locales y los trabajadores electorales en todo el país realmente dieron un paso al frente. Y ha habido muy pocas quejas sobre cómo se llevaron a cabo estas elecciones», dijo Weintraub a CNN el sábado por la mañana.

«Muy pocas quejas fundamentadas, déjeme decirlo de esa manera. No hay evidencia de ningún tipo de fraude electoral. No hay evidencia de que se hayan emitido votos ilegales. De hecho, y no tiene por qué creer en mi palabra, porque personas de todo el país, expertos electorales no partidistas, han salido y han manejado esta elección y cómo se llevó a cabo».

Weintraub agregó: «Realmente no ha habido evidencia de fraude. Ninguna de las quejas ha adjuntado ninguna evidencia de fraude».

CNN