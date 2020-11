Francisdo Díaz aplica psicoterror para que no voten por el Polo Patriótico en Lossada (Audio)

noviembre 26, 2020 - 3:46 pm

Los dirigentes del partido Patria Para Todos (PPT) y otras organizaciones del Polo Patriótico, se sienten amenazados por un alto funcionario del PSUV de nombre, Francisco Díaz, quien se ha encargado de enviar audios intimidantes por Wasap donde advierte que en el proceso electoral hay una sola línea y los otros factores no tienen cavida.

«Saludos, Oleida, por allá voy a hacer una visita otra vez. Me enteré que se reunieron con el PPT. Aquí la línea no es PPT. Podemos, MEP, pueden estar dentro de la alianza patriótica, pero, yo no compagino con esos partidos aliados», expresa uno de los audios.

En el audio la advertencia del dirigente con su propia vos dice no permitir votos el próximo 6D de ningún partido de la alinza llámese PPT , UPV , MEP … Se conoció que el dirigente amaneaza con «quitarles» los beneficios a las comunidades, como clap o desintegrar a los concejos comunales.



Yohender Fernández, dirigente del PSUV junto a otros representantes de los partidos aliados en esa identidad denunciaron el hecho y lo señalaron de vergonzoso , como un hecho de protesta ante este incidente por las amenazas irregularesde este señor frente al contexto «democrático».

«Es muestra de preocupación aunque apoyamos al mismo candidato Jhony Bracho. Sin duda nuestros partidos obtendrán más votos y será el reflejo del cambio que clama nuestra gente. Le hacemos un llamdo al Gobernador Ecom.Omar Prieto para que intervenga en este asunto y le ponga un «parao » a este individuo.»