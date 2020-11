Focos de protestas se han registrado en varios estados tras las espera de resultados en EE.UU

noviembre 5, 2020 - 9:50 am

Desde la mañana del miércoles comenzaron a registrarse protestas y encontronazos entre los seguidores de los candidatos a presidente de los Estados Unidos, protestas que se intensifican y continúan este jueves 5 de noviembre.

La Casa Blanca

El primer incidente ocurrió al frente de la Casa Blanca La policía investigaba la madrugada de este miércoles un apuñalamiento en las calles de Washington D.C., cerca de la Casa Blanca, mientras se conocían los resultados de las elecciones.

Las víctimas, dos hombres y una mujer, sufrieron heridas no mortales en el incidente, según la policía. Las imágenes muestran a la policía a las 03.47 (8.47 GMT) en la escena del ataque, en la esquina de la calle 14 y la avenida New York.

Nueva York

Enfrentamientos en Nueva York entre la Policía y manifestantes que exigen un recuento completo de votos.

La protesta se inició en la tarde de este miércoles y se desarrolló en las principales avenidas de Manhattan. Los manifestantes apoyaban la iniciativa ‘Count Every Vote’ (‘Cuenten cada voto’) y querían hacer un llamado a «la justicia, la equidad y la democracia».

Autonomous protestors and press around Leroy and 7th Ave from Washington Sq are attacked, beaten, kettled and shoved by NYPD. pic.twitter.com/YOhKOYEjqp — NYC Protest Updates 2020 (@protest_nyc) November 5, 2020

Porland

Medios estadounidenses reportaron protestas en Portland durante el conteo de votos.

Minesota

La Policía de Minesota detuvo a cientos de personas en la noche de este miércoles durante protestas en contra del presidente Donald Trump, el racismo y la brutalidad policiaca, ha informado el diario Star Tribune.

Police are thanking people for their cooperation, saying that people will be cited and released. Protesters proceed to do the Cupid Shuffle. @MPRnews pic.twitter.com/OQNjNM3N1o — Evan Frost (@efrostee) November 5, 2020

Arizona

En EE.UU., varios grupos de policías fueron desplegados e alrededor de la oficina del conteo de votos del condado de Maricopa (Arizona) debido a una movilización de protesta en sus inmediaciones.

De acuerdo con The New York Times, más de 150 seguidores del presidente Donald Trump se congregaron junto al Departamento Electoral del condado coreando consignas como: «Cuenten los votos».

Aproximadamente a las 22:30 (hora local), el edificio fue cerrado debido a la protesta. Sin embargo, el Departamento Electoral de Maricopa declaró a través de Twitter que sus empleados continuarían con el conteo, mientras agradecía a la oficina del sheriff del condado por «hacer su trabajo».

Trump supporters are outside of the Maricopa County Elections Department demanding to be let inside as ballots are being counted. #azfamily #Election2020 pic.twitter.com/HjyN7ufy23 — Kim Powell (@KimPowellTV) November 5, 2020

Con información RT

Ernestina García

Noticia al Día