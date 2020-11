Farmaceutas pide al gobierno que reconsidere flexibilización de diciembre

noviembre 30, 2020 - 7:02 pm

Plantean permanecer con el esquema de 7+7 y realizar campañas educativas para que la población tome en cuenta la gravedad de la enfermedad.

El presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana, Ferfaven, Freddy Ceballos, exhortó al gobierno a reconsiderar las medidas de flexibilización amplia, durante la temporada navideña, debido a la pandemia del coronavirus.

Hasta la fecha el país cuenta con 102 mil 40 contagiados, 96.652 recuperados y 892 muertos.

Ceballos planteó permanecer con el esquema de 7+7 y realizar campañas educativas para que la población tome en cuenta la gravedad de la enfermedad.

“¿Te imaginas que alguien esté celebrando en diciembre y vaya a las discotecas o centros de festejos y haya alguien contaminado? (…) Esas reuniones no se pueden hacer. Las reuniones en familias son peligrosas. Hay que buscar un punto de equilibrio. Cada quien en su casa con su grupo reducido», expresó.

Ceballos destacó la necesidad de evaluar la situación en cada uno de los estados, porque cada uno posee particularidades que no ameritan el relaje de las medidas.

El presidente de Fefarven intercedió por la situación del sector tras la toma de una farmacia en el interior del país, por no contar con las máquinas fiscales acordes a las medidas del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, Seniat.

“Acaban de multar una farmacia en el Táchira, tendremos que salir las farmacias a la palestra. Le hemos mandado cartas a todo el mundo, para que entiendan que no es que no queremos, sino que no podemos… menos del 85% de las farmacias no pueden adquirir las máquinas, imagínate las que están en el interior del país. Nos exponemos a multas de 500 mil dólares”, aseveró.

