Se va otro médico por Covid-19: falleció el doctor Franklin Camacaro

Barquisimeto lamenta el fallecimiento del doctor Franklin Camacaro como consecuencia del Covid-19. Antes de morir había grabado un audio donde manifestaba su propósito de ayudar a la gente para combatir la enfermedad que experimentaba.

“Era uno de los mejores médico neumonólogo y excelente músico, muy buen cuatrista. Lamentable su partida”, escriben en las redes sociales.

Días antes, estando a convaleciente el doctor Camacaro había grabado un audio en él decía estar mejor, estoy luchando, pero en definitivamente mejor, con mucha fe en Dios y en la Virgen.

“Esta enfermedad me ha enseñado dos cosas, que soy un especialista en esto, pero desde el punto de vista integral soy un tremendo especialista, porque lo que estoy viviendo en mi cuerpo, aunque tú me lo transmitas, yo siento y vivo, me duele porque viene de tu parte, pero no es como lo que yo estoy sintiendo, no es como tú lo experimentaste, que es tener la muerte allí al lado, que si vas al baño, que si vas al baño, a comer, a hacer tus necesidades, depende del aire”, dijo el doctor.

En el audio expresó además: “Cuando vaya a consulta reuniré a todos los pacientes y daré charlas, explicándolo que esa enfermedad significa, para que lo transmitan a la gente que andan como loquitos en la calle, sin ninguna protección. No le han dado el debido respeto a lo que esto significa. Porque todavía no nos hemos liberado de esta enfermedad”.

“No he necesitad terapia intensiva, no dio que no la vaya a necesitar, pero si haces el tratamiento como Dios manda los pacientes pueden evolucionar, lo que necesitamos es el apoyo del gobierno para la gente que va a los hospitales. Me propongo al salir de esto, si Dios quiere, ayudar un poco más a mis pacientes con todo esta experiencia de vida”, dijo.

Hoy murió mi primo, Dr. Franklin Camacaro, neumonologo en la clínica Razetti de Bqto desde hace más de 40 años, murió por covid, murió atendiendo pacientes,no pudo con la enfermedad, oigan este audio, quisiera llegará a muchas personas y asi abran los ojos @ElGeorgeHarris pic.twitter.com/OcONWA3ICx — Patricia Virguez (@patsypat77) November 27, 2020

Él era el Dr Franklin Camacaro hoy murió por Covid_19 en Barquisimeto. Era uno de los mejores médico neumonólogo y excelente músico, muy buen cuatrista. Lamentable su partida. pic.twitter.com/i9YZJth3A5 — Junior Parra (@JuniorParra19) November 27, 2020

