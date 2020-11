Fallas en suministro de combustible en Venezuela preocupan al sector turístico

noviembre 10, 2020 - 5:13 pm

Representantes del sector turismo saludan la posibilidad de reactivar sus operaciones implementando medidas de bioseguridad; sin embargo, aún esperan detalles por parte del gobierno venezolano sobre cómo se llevará a cabo el proceso debido a que las operaciones aéreas y marítimas para el traslado de turistas aún no han sido restablecidas, salvo hacia el archipiélago de Los Roques y cuatro destinos internacionales.

Consultado por la Voz de América, José Yapur, representante del gremio empresarial en el estado Nueva Esparta, -reconocido por ser uno de los destinos turísticos más importantes del país-, sostiene que el sector se ha estado preparando para atender a los turistas, sin embargo, persiste la preocupación sobre la escasez de combustible que se registra en el país.

“Si iniciamos la actividad turística en pleno el plan que existe actualmente de suministro de combustible no va a funcionar, va a ser insuficiente y nosotros no podemos trabajar así, la actividad turística que depende mucho del cumplimiento fiel del compromiso con los clientes, de la calidad del servicio, no puede estar a expensas de si puedes o no cargar combustible”, señala.

El representante del gremio empresarial reitera que aunque “existe una promesa de que va en solución”, el sector privado ha hecho propuestas para que se permita la importación de combustibles “a través de privados”.

La inquietud pudiera incrementarse luego de que recientemente el presidente Nicolás Maduro se pronunció sobre los niveles de reserva de combustible.

“Venezuela en este momento tiene reservas de gasolina para 20 días, hemos logrado acumular, vamos a llegar hasta 30 días. Estas reservas de gasolina se han logrado producto de que estamos produciendo un 30% más de lo que es el consumo del país y que ha llegado importación de gasolina de diversas regiones, no solo de Irán”, reconoció el mandatario.

Empresas golpeadas



De acuerdo a Yapur, aproximadamente un 30% de las empresas que estuvieron activas hasta que iniciaron las medidas de cuarentena para hacer frente al COVID-19 en marzo, no van a poder reiniciar operaciones.

“Quizás algunos de ellos vuelvan a reiniciarse o empiecen a incursionar otras áreas de la economía y podamos ver que a la vuelta de 6 o 7 meses podamos recuperar algunas de ellas, pero en este momento el golpe ha sido duro porque de todas las actividades económicas está ha sido la que a nivel mundial ha estado más afectada y por supuesto que se ha sentido mucho en el país”, manifiesta Yapur.

Recientemente el gobierno autorizó la reanudación de las operaciones turísticas bajo supervisión durante las semanas de flexibilización de las medidas de confinamiento.

“En el campo de los sectores comerciales asociados al turismo vamos a flexibilizar posadas y hoteles, playas y balnearios, clubes, parques de diversiones y temáticos, teleféricos”, se detalló en el anuncio oficial.

Voz de América