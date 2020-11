Estos son algunos de los ganadores de los American Music Awards 2020

noviembre 22, 2020 - 10:30 pm

Este domingo se llevó a cabo la entrega de las estatuillas de los American Music Awards 2020 a lo mejor de la música desde el Microsoft Theatre de Los Ángeles.

Este año los AMAs se reinventaron ajustados por la pandemia por el COVID-19, la industria del entretenimiento celebró diferentes ceremonias de premiación, adaptadas a las medidas de higiene y sanitización requeridas en la actualidad.

Los American Music Awards reconocen a los mejores y más populares artistas de la música de la última temporada, gracias a la votación de los fanáticos que eligen a sus artistas favoritos según su éxito en los Billboard, en un período que en esta ocasión abarca desde el 27 de septiembre de 2019 hasta el 24 de septiembre de 2020.

En esta ocasión, quienes encabezan la lista de nominados son The Weeknd y Roddy Ricch, que compiten en ocho ternas cada uno, mientras que Bad Bunny cuenta con cuatro señalamientos en los nuevos apartados de música latina. En cuanto a los rubros femeninos, Megan Thee Stallion tiene cinco menciones, incluyendo a Artista Nuevo del Año.



En la categoría Artista del Año están, entre otros, los cantantes que han liderado en la música durante estos meses, como Justin Bieber, Post Malone, Roddy Ricch, Taylor Swift y The Weeknd.

Además de Billie Eilish y Bad Bunny, sobre el escenario de los American Music Awards se presentarán The Weeknd, Katy Perry, Shawn Mendes y Bebe Rexha. Una de las presentaciones más esperadas es la de Jennifer Lopez junto a Maluma, que interpretarán en vivo sus últimos hits.

A continuación, la lista parcial de ganadores de los American Music Awards 2020.

Artista del año

Justin Bieber

Post Malone

Roddy Ricch

Taylor Swift

The Weeknd

Nuevo artista del año

Lewis Capaldi

Doja Cat

DaBaby

Lil Baby

Roddy Ricch

Megan Thee Stallion

Colaboración del año

Cardi B ft. Megan Thee Stallion “WAP”

DaBaby ft. Roddy Ricch “Rockstar”

Dan + Shay with Justin Bieber “10,000 Hours”

Lady Gaga & Ariana Grande “Rain On Me”

Megan Thee Stallion ft. Beyoncé “Savage Remix”

Artista social favorito

BTS

Billie Eilish

EXO

Ariana Grande

NCT 127

Video musical favorito

Doja Cat “Say So”

Future ft. Drake “Life Is Good”

Lady Gaga & Ariana Grande “Rain On Me”

Taylor Swift “cardigan”

The Weeknd “Blinding Lights”

Artista masculino favorito (pop/rock)

Justin Bieber

Post Malone

The Weeknd

Artista femenina favorita (pop/rock)

Dua Lipa

Lady Gaga

Taylor Swift

Dúo o grupo favorito (pop/rock)

BTS

Jonas Brothers

Maroon 5

Álbum favorito (pop/rock)

Harry Styles “Fine Line”

Taylor Swift “folklore”

The Weeknd “After Hours”

Canción favorita (pop/rock)

Lewis Capaldi “Someone You Loved”

Dua Lipa “Don’t Start Now” – GANADORA

Post Malone “Circles”

Roddy Ricch “The Box”

The Weeknd “Blinding Lights”

Artista masculino favorito (country)

Kane Brown

Luke Combs

Morgan Wallen

Artista femenina favorita (country)

Gabby Barrett

Miranda Lambert

Maren Morris

Dúo o grupo favorito (country)

Dan + Shay

Florida Georgia Line

Old Dominion

Álbum favorito (country)

Luke Combs “What You See Is What You Get”

Blake Shelton “Fully Loaded: God’s Country”

Morgan Wallen “If I Know Me”

Canción favorita (country)

Dan + Shay with Justin Bieber “10,000 Hours” – GANADORA

Maren Morris “The Bones”

Blake Shelton (Duet with Gwen Stefani) “Nobody But You”

Artista masculino favorito (rap/ hip hop)

DaBaby

Juice WRLD

Roddy Ricch

Artista femenina favorita (rap/hip hop)

Cardi B

Nicki Minaj

Megan Thee Stallion

Álbum favorito (rap/hip hop)

Lil Baby “My Turn”

Lil Uzi Vert “Eternal Atake”

Roddy Ricch “Please Excuse Me For Being Antisocial”

Canción favorita (rap/hip hop)

Cardi B ft. Megan Thee Stallion “WAP”

DaBaby ft. Roddy Ricch “Rockstar”

Roddy Ricch “The Box”

Artista masculino favorito (soul/R&B)

Chris Brown

John Legend

The Weeknd

Artista femenina favorita (soul/R&B)

Jhene Aiko

Doja Cat – GANADORA

Summer Walker

Álbum favorito (soul/R&B)

Doja Cat “Hot Pink”

Summer Walker “Over It”

The Weeknd “After Hours” – GANADOR

Canción favorita (soul/R&B)

Chris Brown ft. Drake “No Guidance”

Summer Walker “Playing Games”

The Weeknd “Heartless”

Artista masculino favorito (latino)

Bad Bunny

J Balvin

Ozuna

Artista femenina favorita (latina)

Becky G

KAROL G

Rosalía

Álbum favorito (latino)

Anuel AA “Emmanuel”

Bad Bunny “Las que no iban a salir”

Bad Bunny “YHLQMDLG”

Canción favorita (latina)

Bad Bunny “Vete”

Black Eyed Peas X J Balvin “RITMO (Bad Boys For Life)”

KAROL G & Nicki Minaj “Tusa”

Artista favorito (rock alternativo)

Billie Eilish

Tame Impala

Twenty one pilots

Artista favorito (adulto contemporáneo)

Lewis Capaldi

Jonas Brothers

Maroon 5

Artista favorito (inspiración contemporánea)

Lauren Daigle

for KING & COUNTRY

Kanye West

Artista favorito (música electrónica)

Kygo

Lady Gaga

Marshmello

Banda sonora favorita

Birds of Prey: The Album

Frozen II

Trolls: World Tour

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Infobae