Esto escribió el Maestro poeta, Alexis Blanco, en un ratito que estuvo por aquí

Blas Perozo Naveda

NUEVA ENCOMIENDA PARA JOSUÉ CARRILLO…Estoy escribiendo en estos instantes desde una máquina que Noticia al Día (NAD) me ha prestado (imagino que para que se calle el lorito radio prendido que no los deja hablar con su interminable plática, jeje)…No, sé que por aquí también me quieren y respetan, lo cual anima a volverse uno estas ráfagas que constantes sobre la bahía soplan…Y además te sirven un rico café mientras tararaeas esas canciones que desde anoche se te han pegado..Boleros, canciones y contradanzas que recuerdan al maestro poeta,, quien nada más ayer habría estado celebrando una nueva vuelta de tuerca sobre la duna infinita de la vida movediza….Hoy estaríamos desarrollando ese Festival Cantapalabra que Valentina, su hija, junto con el noble Atenógenes han estado organizando, sólo que el maestro se nos ha enfermado de pronto, de las ansias seguramente, una hipertensión que requiere fármacos y muchísimo descanso. Ha sido postergada la fiesta de la palabra hechicera…Antes había compartido con ellos un conjunto de notas para desarrollar una ponencia sobre ese Blas que nos dejó en cuatro bloques, con los ojos claros y sin vista, anegados, muy jodidos…Antes había escrito, esa tarde del trece de julio del año más piche de la historia, Por Blas doblan las campanas, pero entones me quedé sin aliento, mudo de ese dolor rigor mortis que no se me ha queridoi quitar, ni con tés de corocillo, ni infusiones de bledo, ni nadada..Hace ratico, cuando llegaba aquí al Montielco, me agarré fuerte de una mata para no llorar, con ese balcón suyo en línea recta con mis nostalgias….No hubo tiempo para joder con ese aviso muy grande donde sendas cervezas del oso están bañaditas de blanca instigación y es por ello que eran tan gratas las conversas sobre caldos lupulosos…En fin, que entregué a Josué estas líneas mías para una conversa de largo aliento sobre el maestro poeta y, seguro, como ese traje del Arlequín habrá costuras y etcétera…Yo entregaré mis líneas a estos panas y pensaré luego en continuar recabando más historias del Blas intenso, desaforado duende de los verbos bien elegidos, de la escritura como la más difícil de todas las artes..En fin…