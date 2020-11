Estado de Georgia realizará un nuevo recuento a mano de todas las papeletas electorales

noviembre 11, 2020 - 4:40 pm

El estado de Georgia (EE.UU.) llevará a cabo un nuevo recuento manual de todas las papeletas de votación emitidas durante las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, según lo anunció este miércoles en rueda de prensa el secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger.

«En realidad, hay que hacer un recuento completo mano a mano, porque el margen es muy estrecho», afirmó el político estadounidense, precisando que dicha igualdad queda reflejada en 97 de los 159 condados de Georgia que ya han proporcionado las cifras finales. «Queremos comenzar esto antes de que termine la semana», agregó.

Asimismo, Raffensperger aseguró que su oficina ha investigado todos los casos de irregularidades en los comicios y se comprometió a seguir haciéndolo.

El anuncio se produce después de que la campaña del presidente Donald Trump y el Partido Republicano de Georgia enviaran una carta este martes solicitando un conteo manual de todas las papeletas antes de que los resultados del estado fueran certificados,según CBS. En su carta, los republicanos reportaron supuestas irregularidades durante los comicios, aunque sin proporcionar pruebas.

