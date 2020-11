Maracuchos y las Consecuencias del frío y como prevenirlas

noviembre 21, 2020 - 1:13 pm

Todos conocemos la capacidad de cualquier maracucho para soportar altas temperaturas climáticas, pero existe una época del año donde Maracaibo quiere competir con Alaska.

Muchos se ven afectados no solamente porque no están acostumbrados, también porque nuestra vestimenta cotidiana suele ser más ligera que las de los países con climas de temperaturas por debajo de 26°. Obviamente esto trae consigo algunas consecuencias que vale la pena mencionar para que tomes las previsiones en la siguiente temporada de lluvia.

En la web de Normon y en muchas otras la principal consecuencia es el aumento de enfermedades. El frío debilita las defensas del sistema inmunológico, con lo que las posibilidades de que un virus nos afecte aumentan de manera considerable. Cabe destacar que si estás en horario laboral o tienes un compromiso en esta temporada es mejor posponer si hay lluvia ya que es importante que prevengas cualquier tipo de virus por motivo de pandemia.

Debido a la falta de mantenimiento, las calles y avenidas tienen baches, que luego de la lluvia acumulan agua estancadas, nido perfecto para el mosquito patas blancas o el portador del chikungunya, muy comunes en países de clima tropical como el nuestro y más en nuestra ciudad.

Los ideal sería tratar de deshacerse de estos nidos en nuestro hogar y por las noches antes de dormir acompañar la siesta con un té de toronjil para prevenir enfermedades.

Existen un número significante de asmáticos en Maracaibo estos suelen ser los primeros afectados por este clima en el portal de Teva aconseja lo siguiente:

Bebe más líquido durante las lluvias. Esto puede mantener la mucosidad de tus pulmones más fina y hacer que tu cuerpo la elimine con mayor facilidad.

Intenta evitar a las personas que aparenten estar enfermas.

Pasa la aspiradora en tu casa y límpiala con frecuencia para eliminar los alérgenos de interior.

Lava las sábanas y frazadas todas las semanas con agua caliente para deshacerte de los ácaros.

Quienes han pasado por una fractura o esquince saben lo tedioso que es el clima frío, y existen un grupo de maracuchos que está dentro de esta categoría. Esta parte se vuele un indicador de lluvia para el usuario alguna vez has escuchado “Va a llover porque me duele la rodilla” pues esto es realmente cierto ese punto en nuestro cuerpo se vuelve tan sensible que la brisa fría la cual es aire fresco suele molestar la unión nueva que formo tu cuerpo con la recuperación de la misma, lo que puedes hacer en este caso es mantener esa zona abrigada ya sea con vendas medias monos como prefieras y de este modo aislaras la zona de la brisa molesta.

Ahora si ya estás preparado para las lluvias no olvides llevar siempre tu mascarilla cuando salgas de casa y desinfectar todas tus pertenencias con frecuencia la prevención es responsabilidad de todo, en la prevención esta la fuerza.

También le gustaría leer: Patria Socialismo y Apagones (Javier Sánchez)

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Oriana Pereira / Pasante