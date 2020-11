Emotivo mensaje de Carlos Daniel, hijo de Daniel Alvarado a su esposa

noviembre 27, 2020 - 10:59 am

El hijo de Daniel Alvarado, Carlos Daniel, se ha formado como un hombre de sentimientos genuinos, disciplina y seriedad para lo que se debe ser serio y jovial para los momentos de «echadera de vaina». Es así como levantamos a los hijos los maracuchos. Así lo hizo Daniel Alvarado, «El negrito fullero», el actor de estrella grande como el sol y como el solo.

Un aspecto de la madurez de Carlos Daniel, la vemos hoy en el tierno y sencillo mensaje para su esposa en su cuenta de IG.

«Mi esposa no es actriz, ni tampoco es famosa, no viene de familia de artistas y tampoco sabe mucho de cine

Mi esposa le echa bolas conmigo todos los días, tiene muchos aciertos y desaciertos, mi esposa me hace reír, a veces me burlo de ella y ella de mi, es buena amiga, buena madre y de buen corazon

Mi esposa es cómplice, nos ha tocado divertirnos y sufrir juntos, reír y llorar, pelear, reconciliarnos y negociar

Gracias esposa mía por regalarme tantas cosas»

De seguro su padre está orgulloso de esto esté donde esté.

Josué Carrillo