El venezolano Miguel Cairo será coach de banca de Tony La Rusa en Medias Blancas de Chicago

noviembre 19, 2020 - 9:35 am

El exgrandeliga venezolano Miguel Cairo se desempeñará como coach de banca de los Medias Blancas de Chicago, que estará dirigido por Tony La Rusa en la temporada 2021.

El medio «The Athletic» dio a conocer la noticia del criollo sobre su incorporación al cuerpo técnico de White Sox.

Miguel Cairo will be hired as the White Sox’ new bench coach, according to a source. Cairo was most recently a minor league infield coordinator with the Yankees.