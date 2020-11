El Vaticano pregunta a Instagram por qué la cuenta del papa dio «me gusta» a una modelo brasileña

noviembre 23, 2020 - 12:25 pm

No está claro que la cuenta verificada de Instagram del papa Francisco interactuara realmente con la modelo brasileña Natalia Garibotto (el polémico “me gusta” había desaparecido cuando las capturas de la foto se hicieron virales), pero la Santa Sede ha abierto una investigación.

Según The Guardian, el Vaticano descarta la posibilidad de que el “me gusta” provenga de la Santa Sede —mucho menos del sumo pontífice— y ha recurrido directamente a Instagram en busca de explicaciones.

“El papa no es como Donald Trump, no está todo el día sentado usando su teléfono o su ordenador para tuitear”, dijo a The Guardian Robert Mickens, editor del diario católico La Croix. “Él aprueba los tuits, pero no los ‘me gusta’, y en muy raras ocasiones ha dicho que querría tuitear algo debido a una situación de actualidad o emergencia. Así que él no tendría nada que ver con esto, sino el departamento de comunicaciones. ¿Cómo ha sucedido? Quién sabe”.

El “me gusta” del papa (que tiene 7,5 millones de seguidores en Instagram) apareció en algún momento de la semana pasada en una foto en la que Garibotto posa con medias de liga y una diminuta falda de colegiala. Al enterarse de la polémica, la modelo (que tiene 2,5 millones de seguidores en Instagram) bromeó sobre sus chances de ir al Cielo ahora que al papa le había gustado su foto.

Según la Agencia Católica de Noticias, el “me gusta” aún era visible el 13 de noviembre, cuando empezó a difundirse en redes sociales con mensajes de burla sobre el papa y la referida publicación.

Pope Francis is horny as hell pic.twitter.com/znGdgyJWLv — Barstool Sports (@barstoolsports) November 13, 2020

Gizmodo