El prospecto zuliano Jesús Galiz firmará con los Dodgers

noviembre 19, 2020 - 6:01 pm

El receptor venezolano Jesús Galiz, prospecto número uno en su puesto, estaría a un paso de firmar su contrato con los Dodgers de Los Ángeles, informó el periodista Jorge Castillo, este miércoles 18 de noviembre.

Castillo, redactor de Los Ángeles Times, detalló que el Galiz, de 16 años, habría cambiado a último momento su decisión para unirse al equipo ganador de la Serie Mundial 2020.

Además, el marabino se sumó la semana pasada a las filas de las Águilas del Zulia, junto al jardinero Samuel Parra.

En los últimos meses se dio a conocer la preferencia de los Yankees de Nueva York por incorporar al séptimo mejor prospecto internacional, de acuerdo con MLB Pipeline.

Encabezando la lista del medio especializado figura el cubano Yoelqui Céspedes, hermano menor de Yoenis Céspedes, jardinero de los Mets.

