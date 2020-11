El Nashville SC del criollo Jhonder Cádiz avanza a la postemporada de la MLS

noviembre 21, 2020 - 10:27 am

El Nashville SC del criollo Jhonder Cádiz clasificó a la postemporada de la MLS tras imponerse 3-1 sobre el Inter de Miami, donde milita el venezolano Christian Makoun, en el Nissan Stadium.

Cádiz, de 25 años, actuó durante 67′ minutos tras ser reemplazado por Diego Armando Ríos. Makoun no fue ingresó al campo de juego.

El cuadro de Tennessee abrió el marcador temprano en el 14′ mediante un cañonazo de derecha del ariete costarricense Leal a unos 25 metros para anidar pegado al palo derecho pese al esfuerzo del meta McCarthy.

El once de Nashville se fue arriba 2-0 al minuto 24 con un gol de penal del volante alemán Mukhtar, que anidó al centro del arco mientras que el arquero McCarthy se lanzaba hacia su derecha.

En el segundo tiempo, el volante estadounidense McCarty puso al Nashville arriba 3-0 al minuto 57 con un golazo pegado al palo derecho desde unos 25 metros, un metrallazo que prácticamente dejó al Inter de Miami en la cuneta.

