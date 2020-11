El brujo maracucho que curó a Diomedes Díaz del Guillain-Barré

noviembre 23, 2020 - 11:12 am

Cuando Diomedes Díaz se preparaba para trasladarse a los estudios de grabación de la Sony Music en 1998, le dijo a uno de sus asistentes que sentía su brazo izquierdo dormido y perdía la movilidad. Minutos más tarde sentía que todo el cuerpo se le adormecía.

Preocupado por lo que le estaba sucediendo, se dirigió por sus propios medios a la Clínica donde horas más tarde le diagnosticaron complicaciones neurológicas, conocidas en el campo médico como síndrome de Guillain-Barré.

Según la ciencia médica el síndrome de Guillain-Barré es un trastorno poco frecuente en el cual el sistema inmunitario del organismo ataca los nervios. Los primeros síntomas suelen ser debilidad y hormigueo en las extremidades capaz de paralizar todo el cuerpo. Lo peor de todo es que la causa exacta del síndrome de Guillain-Barré se desconoce y hasta el momento, no hay una cura para este síndrome.

Las directivas de la Clínica Reina Sofía en Bogotá dispusieron vigilar permanentemente su función respiratoria para decidir su posible ingreso a la unidad de cuidados intensivos.

Sumado a esta enfermedad, Diomedes tenía otras complicaciones, pero esta vez con la justicia por la muerte de su amiga Doris Adriana Niño García. Al cacique de la junta la fiscalía le endilgo los cargos de homicidio culposo, lo que le produjo mayor estrés y más ansiedad.

En estos momentos tan difíciles el cantautor Díaz contó con el respaldo incondicional de su amigo Elías José Campo más conocido como “El Hermano Elías”, un curandero que conoce los misteriosos poderes sanadores de las plantas y hasta trataba con espíritus.

La enfermedad que parecía incurable, fue tratada por la sabiduría del curandero, “Lo curé gracias a Dios. Estuvo curado por muchos años. Después vino la muerte, su sanación vino por medio de la naturaleza, por la fe de él mismo se curó”. Reveló “El Hermano Elías”.

¿Pero quién era realmente Elías Campo?

Elías José Campo es oriundo de Aguachica, Cesar, fue llevado a la tierra del petróleo, Maracaibo, a la edad de seis meses, donde fue bautizado y criado, allí creció y ha vivido la mayor parte de sus 70 años labrando la tierra, a la edad de doce años ya era conocido como el brujo, actividad que aprendió de su padre quien era de Cúcuta. Posteriormente trabajó como líder agrario de los campesinos del estado del Zulia.

El hermano Elías se especializó en las enseñanzas de la diosa afro María Lionza, que habitó las sierras de Yaracuy, Elías bebió de la fuente del Negro Felipe y el indio Guaicaipuro.

Diomedes en agradecimiento a su salvador le compuso una canción que cantaba en parranda, titulada “El Hermano Elías”.

Es un enviado de dios con mucha sabiduría

Y goza de la simpatía de la gente que salvado

Diomedes lo ha comprobado con el mal que se sentía

Que no comía ni dormía y ya no quería cantar.

Y solo el hermano Elías fue el que me pudo curar.

Rafael Romero/Pasante

Noticia al Día