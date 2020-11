El Granada de Machís y Herrera pierden su primer partido de la temporada

noviembre 22, 2020 - 9:02 pm

El Granada de los venezolanos Darwin Machís y Yangel Herrera perdió este domingo su primer partido de la temporada, tras caer 1-3 frente al Villadolid, en lo que ha sido su primera derrota de la temporada y la segunda victoria seguida de los pucelanos.

Los rojiblancos no estuvieron finos, concedieron muchísimas ocasiones a su rival, muchas más de lo habitual, y cayeron con justicia ante un Real Valladolid (1-3) que tras el 1-2 lo pasó mal por el empuje local, pero que supo sentenciar en el 90’ para dejar al cuadro nazarí sin puntuar tras salir de diez días de confinamiento en sus casas.

El duelo, en su primera mitad, estuvo igualado en cuanto a dominio pero fueron los blanquivioletas los que dispusieron de las mejores ocasiones de gol. Esa dinámica comenzó a verse nada más arrancar el choque, pues en tan sólo tres minutos, los de Sergio González ya habían intentado el disparo ante el arco de Rui Silva en dos ocasiones. Primero fue Orellana pero fue Óscar Plano, en el 3’, el que tuvo una opción para haber cambiado por completo el encuentro.

Clara ocasión

El extremo pucelano le ganó la espalda a Foulquier, mal situado, y aprovechó un magnífico pase al espacio de Sergi Guardiola para plantarse solo ante Rui Silva, pero en el mano a mano no supo definir. Un susto que despertó a los rojiblancos, que a partir de ahí comenzaron a tener más el balón con Gonalons y Luis Milla como protagonistas. Sin embargo, el Granada CF tuvo poca profundidad ofensiva. Jorge Molina con un flojo remate de cabeza, Milla tras un córner y Machís desde la frontal tras una diagonal desde la derecha, asustaron a Masip en la primera media hora.

Fue un partido muy táctico, con una gran presión de ambos contendientes en la zona ancha pero en el que cada vez que el cuero le llegaba a las botas de Guardiola pasaba algo. El ex del Granada B, que fue ‘regalado’ pese a tenerlo en propiedad, cada vez que juega en Los Cármenes se motiva y en esta ocasión no fue una excepción. Con mucha libertad en todo el frente de ataque, generó muchos problemas a la zaga rojiblanca. Germán no estaba siendo el Germán de siempre y le costó frenarlo.

Precisamente, el central gaditano tuvo la mejor ocasión de los locales en el primer acto. Fue por medio de una falta que ejecutó Montoro al corazón del área, y al que llegó el capitán nazarí con la punta de la bota sin poder conectar con el cuero como él hubiera querido para batir a Masip. Un minuto antes, Guardiola tuvo otra opción tras una cesión atrás de Milla en la que le ganó la partida a Germán y Carlos Neva para plantarse ante Rui Silva pero disparó muy desviado.