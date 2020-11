El dólar no detiene su escalada: Hoy se cotiza en 826 mil bolívares

noviembre 20, 2020 - 9:22 am

Expertos consideran que el bolívar perdió sus atributos y adelantan un nuevo escenario en el que, tras una reforma económica, se establezca una nueva moneda nacional

La divisa norteamericana no ha dejado de incrementar su valor en los últimos días, para alcanzar este viernes los 826.375,53 bolívares por dólar en el mercado paralelo. Según la cotización oficial, dictada por el Banco Central de Venezuela el valor de cambio al día de hoy es de Bs. 710.701,52.

El pasado lunes 16 de noviembre, el dolar en el mercado no oficial fue intercambiado en 678.785 bolívares, para tener un leve descenso el día martes, cuando cerró en 674 mil bolívares.

El miércoles 18 de noviembre, el salto dejó a más de uno sin aliento, ya que pasó de Bs. 685 mil en horas de la mañana, a cotizarse en 703.085 bolívares en la jornada vespertina.

El día de ayer, jueves, pasó de 739.545,28 a 773.452,59 en pocas horas.

El Banco Central de Venezuela también ha experimentado variaciones notables, ya que de iniciar el pasado lunes estableciendo un cambio de Bs. 646.322,88 hoy informa que el valor de la divisa estadounidense es de 710.701,52.

Qué dicen los expertos

En opinión del economista y parlamentario José Guerra, los atributos del bólivar como moneda se han perdido.

«El bolívar ha muerto, desde mi punto de vista no tiene recuperación, con lo cual todos sus atributos como moneda han desaparecido», dijo durante un foro organizado por el Observatorio Venezolano de Finanzas.

Ante este panorama, Guerra visualiza dos escenarios: «O se dolariza de derecho la economía, cosa que parece improbable, o se adopta una gran reforma económica que tenga como pivote una nueva moneda nacional».

Por su parte, Asdrubal Oliveros, director de Ecoanalítica, explica que desde antes de la llegada del COVID-19 la economía venezolana se había contraído en 70%.

«Desde finales de 2017 entramos en hiperinflación . La gente no quiere los bolívares y hay pocos dólares circulando, pero la demanda de divisas no cesa. El Banco Central de Venezuela no tiene capacidad de defender la moneda», detalló.

Agregó que en el país no hay suficientes dólares para vender, «para recoger bolívares, para defender nuestra moneda».

Oliveros apuntó que el Estado venezolano no tiene capacidad de ingreso y «depende de que el Banco Central lo genere de la nada». De allí que el tipo de cambio se dispare.

Descarta que la escalada del dólar esté asociada a la campaña electoral. «El tipo de cambio no sube porque el gobierno este en campaña… Es un problema estructural y va más allá de la coyuntura política».

«Si el entorno no cambia, si no se enrumba el país hacia un plan de reconstrucción profunda que permita rescatar los equilibrios macroeconómicos, el tipo de cambio seguirá subiendo», precisó.

El experto destacó que la dolarización transaccional esconde una profunda desigualdad entre quienes tienen acceso a las divisas y quienes no lo tienen y quedan excluidos.

