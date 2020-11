El director de la escudería Williams de F1 dio positivo al coronavirus

noviembre 11, 2020 - 4:25 pm

El director general de Williams, Simon Roberts, dio positivo por coronavirus antes del viaje que tenía previsto a Estambul, donde se disputa de viernes a domingo el Gran Premio de Turquía, anunció este miércoles 11 de noviembre la escudería de Fórmula 1.

«El resultado del test realizado a Simon el lunes en el marco del procedimiento regular de detección era negativo, pero después de haber tenido síntomas leves se hizo un nuevo test esta mañana (del miércoles) y el resultado ha sido positivo», precisa Williams en un comunicado.

Roberts no ha estado «en contacto estrecho con ningún miembro del equipo de carrera» y la escudería de Fórmula 1 podrá por lo tanto funcionar con normalidad en Turquía.

El dirigente guardará diez días de aislamiento en Gran Bretaña y ejercerá sus funciones a distancia este fin de semana.

En el circuito de Estambul Park será reemplazado por el ‘Team Manager’, Dave Redding, y por el ingeniero jefe responsable de la concepción de los monoplazas, Adam Carter.

