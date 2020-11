El COI descalificó de Londres 2012 a tres halterófilos rumanos por dopaje

noviembre 25, 2020 - 9:54 am

Tres halterófilos rumanos fueron descalificados retroactivamente en los Juegos de 2012 de Londres, entre ellos dos medallistas, tras nuevos análisis que revelaron productos prohibidos en sus muestras de orina, anunció este miércoles 25 de noviembre el Comité Olímpicos Internacional (COI).

Razvan Martin, de 28 años, había ganado el bronce en la categoría de 69 kg, delante del norcoreano Kim Myong-hyok, mientras que Roxana Cocos, de 31 años, fue plata en la prueba femenina el mismo peso, delante de la kazaja Anna Nurmukhambetova.

Ambos dieron positivo a dos esteroides anabolizantes que favorecen la ganancia de masa muscular (la metenolona y el estanozolol), igual que un tercer deportista, Gabriel Sincraian, de 31 años, que no terminó la prueba masculina de 85 kg.

A estos dos productos, dopantes clásicos en las disciplinas de fuerza, se añadió para Razvan Martin un tercer esteroide, la dehidroclormetiltestosterona.

