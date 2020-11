El campeón olímpico Rubén Limardo trabaja como Uber en una bicicleta en Polonia

noviembre 9, 2020 - 2:00 pm

Rubén Limardo, ganador de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, está trabajando como Uber en Polonia en una bicicleta durante la pandemia.

Limardo, quien labora como delivery para la compañía Uber Eats, dio esta revelación a través de su cuenta Twitter, donde expresó que lo hace para mantener a su familia.

“En un año normal hoy estaríamos hablando de lo que sucedió en Tokio 2020, pero ya ven que no es así. La crisis de mi país, la pandemia y perseguir un sueño a veces no es tan buena combinación”, escribió.

Si estás en Lodz – Polonia y pides @UberEats es posible que tu comida la entregue un campeón que decidió no rendirse jamás. pic.twitter.com/2xFgVFndAY — Rubén Limardo Gascón (@rubenoszki) November 9, 2020

El guayanés reside desde hace 19 años en el país europeo, donde sigue entrenando con la espada, para competir al más alto nivel.

“Sin embargo no podía sentarme a esperar los recursos que debo ganar por mi labor de atleta. Por primera vez, a mis 35 años, estoy dedicado también a algo que no es solamente el deporte. Para quienes creen que algunos tenemos privilegios por los resultados déjenme decirles que no es así”, señaló Limarido, quien es padre de un hijo de cinco años.

El venezolano, que ganó la dorada en los JJOO de Londres 2012, fue exaltado recientemente de forma unánime al Salón de la Fama de la Federación Internacional de Esgrima (FIE), siendo el segundo latino en toda su historia.

«Yo, la última medalla de oro olímpica de Venezuela, también salgo a la calle a trabajar todos los días para ir de la mano por los sueños que aún me quedan por cumplir. Ajustarse a los cambios es definitivamente un trabajo para valientes», concluyó Rubén Limardo.

Noticia al Día/ Agencias