El Barcelona goleó 3-0 al Atlético de Madrid de Deyna (Videos)

noviembre 11, 2020 - 5:10 pm

El Atlético de Madrid de la criolla Deyna Castellanos cayó goleado 3-0 por el Barcelona este miércoles 11 de noviembre en el estadio Johan Cryuff en la séptima jornada de la Primera Iberdrola.

Las colchoneras perdieron un invicto de 21 partidos consecutivos en la Primera Iberdrola, que databa desde el 21 de septiembre de 2019 cuando cayeron goleadas 6-1 por las azulgranas.

Deyna, por su parte, no gozó de las ocasiones necesarias para ampliar su cuenta goleadora durante los 85 minutos que estuvo sobre el terreno de juego.

El conjunto local inició con buen pie, pero fueron las madrileñas quienes tuvieron la oportunidad de ponerse arriba en el marcador con un penal a favor.

Sin embargo, Toni Duggan no pudo hacer efectivo el cobro por la gran atajada de la guardameta Cata Coll en el minuto 6.

✋ @catacoll2001 says NO!



✋ Així ha estat l’aturada de Cata Coll al penal xutat per l’exblaugrana Duggan!



✋ ¡Así ha parado Cata Coll el penalti a Duggan!#ForçaBarça💙❤️ pic.twitter.com/ErjiMtlAzy