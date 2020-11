El actor «Coquito» sufrió una parálisis facial leve por estrés

noviembre 12, 2020 - 9:06 am

El actor venezolano Wilmer Machado, mejor conocido como «Coquito», sufrió una parálisis facial leve y por esa razón se ausentará de los medios, al menos, por 15 días.

Así lo explicó el propio actor, a través de las redes sociales:

«Hola, no se asusten. Paso por aquí para contarles que tengo una parálisis facial leve por estrés, así que no se estresen, no se den tanta mala vida por las cosas, tomen todo con calma y den prioridad a lo que realmente la tenga, y ríanse, gócense a su familia, porque la vida es un ratico. Ya lo dijo Tío Simón, después de esta vida no hay otra oportunidad», fueron las palabras de Coquito.

El también locutor indicó que se separará de la radio y redes sociales, al menos por 15 días para continuar la terapia y el tratamiento.

«Todo va muy bien», finalizó.

COQUITO estará de reposo tras sufrir una parálisis facial leve.



