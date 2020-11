Trump anunció una gran conferencia de prensa este sábado en Filadelfia

noviembre 7, 2020 - 11:21 am

El candidato republicano a la Presidencia de EE.UU., Donald Trump, anunció en su cuenta personal de Twitter que ofrecerá «una gran conferencia de prensa» este sábado en la ciudad de Filadelfia (Pensilvania). El evento tendrá lugar a las 11:30 (hora local) en el Four Seasons Total Landscaping.

Big press conference today in Philadelphia at Four Seasons Total Landscaping — 11:30am!