Dominic Thiem arranca con victoria en las Finales de ATP tras batir a Stefanos Tsitsipas

noviembre 15, 2020 - 2:11 pm

El austríaco Dominic Thiem doblegó al griego Stefanos Tsitsipas por 7-6 (5), 4-6 y 6-3 este domingo en las Finales del Masters ATP, disputado en Londres.

El Masters empezó su edición de 2020, a puerta cerrada por la pandemia del covid-19 en el O2 londinense, con el partido que cerró el torneo de hace un año, en el que Tsitsipas superó a Thiem en la final.

Thiem, que aparece en estas Finales ATP como tercer cabeza de serie y que ha superado a Thomas Muster como austríaco con más presencia en el torneo, aprovechó mejor sus oportunidades y derrotó al vigente campeón en un encuentro que se fue más allá de las dos horas.

El pupilo de Nicolás Massú golpeó primero llevándose un duro primer set en el que Tsitsipas despejó las tres bolas de ‘break’ que tuvo que enfrentar y en el que el griego llegó a dominar por 3-5 en el ‘tie break’.

Thiem subió el nivel y no dejó pasar todos lo regalos que sí hizo el año pasado. Se llevó cuatro puntos consecutivos y cerró el primer set, aunque la inconsistencia que ha desarrollado desde que venciera en el pasado US Open volvió a salir a la luz.

Thiem, que se pone líder del grupo Londres 2020, a la espera del encuentro que disputarán esta noche Rafael Nadal y Andrey Rublev, continúa con el sueño de acabar el año como número dos del mundo.

Para ello necesitará ganar tres partidos más y que Nadal lo pierda todo, o ganar el torneo invicto y que el balear solo obtenga un triunfo.

Thiem turns the tables 🔄



A big win for @ThiemDomi to open his #NittoATPFinals campaign! 👏



📹: @TennisTV | #ATPTourpic.twitter.com/65kMw46vC7