Disney lanza su mensaje de Navidad 2020 en el que destaca la unión familiar

Disney difundió a través de sus redes sociales su anuncio de Navidad 2020, en el destaca la importancia de la unión familiar, el tributo a los adultos mayores.

Es la historia familiar, muy oportuno por la pandemia que azota al mundo y que ha mantenido en aislamiento a millones de familias.

Este trabajo se llama From Our Family To Yours, que cuenta la conmovedora historia de una abuela, su nieta y las tradiciones familiares que las conectan a través de los años, teniendo como hilo conductor un peluche de Mickey Mouse.

La bella historia transcurre en solamente tres minutos por varias décadas y no necesita de una sola palabra para dejar muy claro el mensaje de amor familiar.

Pero no solo eso, lo mejor es que Disney pondrá a la venta la figura de Mickey que se ve en el video y el 25% de lo que se genere será donado a la Fundación Make-A-Wish, que se dedica a cumplir deseos a menores de edad enfermos o de escasos recursos.

