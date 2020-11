Diomedes Díaz ve en un mendigo la semejanza de Jesucristo (Video)

noviembre 23, 2020 - 2:16 pm

►

Jesús dijo: en Juan 14:9 ¿Tanto tiempo he estado con vosotros, y todavía no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre; ¿cómo dices tú: «Muéstranos al Padre?.

«Y respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis.»

Estas citas bíblicas eran bien conocidas por Diomedes Díaz, El Cacique de La Junta, juglar vallenatero que hallaba inspiración en el libro sagrado, por eso era un hombre místico. Conocer la fe cristiana permitió a Diomedes tener una humildad a toda prueba.

En este video que postea Mama Vila en su cuenta de IG vemos como el juglar ve en un mendigo la estampa milagrosa de Jesús. Le dice a la gente «así andaba Cristo, sin nada», como era de esperarse, El Cacique saca un billete de 20 dólares y se lo regala al hombre en situación de calle.