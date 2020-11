Deyna Castellanos llevó al Atléti al triunfo y los mantiene segundos

noviembre 1, 2020 - 1:48 pm

La venezolana Deyna Castellanos marcó en el triunfo 2-0 del Atlético de Madrid, que sudó para conseguir los tres puntos en casa ante el EDF Logroño y mantener la segunda plaza de la Primera Iberdrola.

La dupla formada por Castellanos y Ludmila da Silva volvieron a resultar definitivas para dar a las rojiblancas tres puntos que les permiten no descolgarse en el objetivo de disputarle el título al Barcelona.

El Atlético de Madrid dominó el arranque de partido, jugando en campo contrario los primeros 20 minutos del encuentro. En ese tiempo sacó cinco saques de esquina y lanzó cuatro tiros a puerta, probando suerte ante una Pamela Tajonar que nuevamente sostuvo a las suyas bajo los tres palos.

Deyna Castellanos, Ludmila da Silva y sobretodo una voluntariosa Toni Duggan rozaron el gol en varias ocasiones, pero la falta de puntería o la buena actuación de la meta y la zaga rival impidieron que llegara el objetivo.

El EDF Logroño se soltó poco a poco, ganando por momentos la batalla del centro del campo y buscando a una Jade Boho que tuvo la más clara de las suyas con un disparo con parábola que acabaría cayendo en la parte superior de la red. En los últimos minutos del primer acto volvió el acoso rojiblanco, pero no acabó por derribar el sólido muro riojano.

El arranque de la segunda mitad comenzó con susto para el Atlético de Madrid. Un robo en la salida de balón permitió un pase filtrado de Carol Marín a Jade Boho, cuyo disparo cruzado acabó golpeando en el poste. Las rojiblancas reaccionaron metiendo una marcha de más.

La hora de juego trajo consigo una doble ocasión: un centro-chut de Jade Moore al travesaño y un paradón de Pamela Tajonar a disparo a bocajarro de Toni Duggan en el rechazo. Poco después, la trencilla anulaba un gol por fuera de juego inexistente de Aïssatou Tounkara.

Los cambios dieron aire renovado a un Atlético en el que eran palpables los nervios. A falta de diez minutos para el final, fue Deyna Castellanos quien liberó tensiones al ejecutar un cabezazo perfecto a centro de Silvia Meseguer.

