Devin Williams y Kyle Lewis elegidos Novatos del Año en la MLB

noviembre 9, 2020 - 9:54 pm

El jardinero Kyle Lewis, de los Marineros de Seattle, y el relevista Devin Williams, de los Cerveceros de Milwaukee, fueron elegidos este lunes Novatos del Año en las Grandes Ligas de béisbol.

Lewis, ganador del premio en la Liga Americana, bateó para promedio de .262 en 58 partidos con 11 jonrones y 28 empujadas además de una estelar defensa en los jardines.

Lea sobre: El campeón olímpico Rubén Limardo trabaja haciendo delivery en bicicleta en Polonia

El guardabosque fue líder entre los novatos de las Grandes Ligas con 37 anotadas, en bases por bolas con 34, total de bases alcanzadas con 90 y .364 en porcentaje de embasarse.

Lewis es el primer jugador de los Marineros en ganar el galardón desde que el japonés Ichiro Suzuki lo lograra en 2001.

Por su parte, el relevista Williams fue nombrado Novato del Año en la Nacional.

Entre los lanzadores calificados, Williams tuvo la mejor efectividad (0.33) y promedio de bateo en contra (0.89) en toda las Grandes Ligas en el 2020.

En total, Williams tuvo balance de 1-0 en 22 presentaciones y 27 entradas como relevista. Ponchó a 53 bateadores, para un promedio de 17.7 abanicados por cada nueve innings.

Williams es el primer Novato del Año de los Cerveceros desde que el toletero Ryan Braun lo ganara en 2007.

. @KLew_5 is your AL Rookie of the Year. 👏 pic.twitter.com/Y1b4J0Y4Lv

.@DTrainn_23 is the Rookie of the Year in the Senior Circuit. 👏 pic.twitter.com/bsRgvmoR6X