Detienen a Manuel Zelaya por llevar 18 mil dólares que asegura que no son de él

El depuesto expresidente hondureño Manuel Zelaya denunció este viernes que fue retenido en el Aeropuerto Internacional Toncontín, de Tegucigalpa, cuando pretendía viajar a México con 18.000 dólares en su maleta de mano, aunque asegura que el dinero no le pertenece.

“Comunico que he sido injustamente retenido en el aeropuerto Toncontín cuando me aprestaba a viajar a México. La causa es una bolsa de dinero con 18.000 dólares, que no es de mi pertenecía. Ahora en presencia de fiscal”, indicó Zelaya en un mensaje en Twitter.

Ellos me exigieron contar el dinero uno por uno y sumarlo aunque yo no fuera el propietario, y no lo quisieron contar alegando que es mi mochila y debía hacerlo yo. Quería abordar y solo quedaban 10 minutos. Ese video evidentemente está cortado y editado. — Manuel Zelaya R. (@manuelzr) November 28, 2020

Zelaya, quien es coordinador general del partido Libertad y Refundación, dijo a medios locales de prensa que fue retenido por las autoridades cuando intentaba abordar un avión hacia Houston, Estados Unidos, desde donde viajaría a México.

“Cómo se me va ocurrir a mí llevar 18.000 dólares”, subrayó el exgobernante, quien indicó que fue requerido por las autoridades luego de que los dólares fueron detectados por la máquina de rayos X del terminal aéreo.

Declaración en Twitter y a medios de Manuel Zelaya no concuerda con video.



¿Cuántos dólares porta Don Manuel?

-Bueno, debe haber unos 12 mil dólares.



¿Los declaró don Manuel?

No, no los declaré.



¿Lo reportó?

-No, no lo reporté. pic.twitter.com/99BfaCVL6Q — Primicia Honduras (@primiciahn) November 28, 2020

