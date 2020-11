CEV pide no utilizar ayuda humanitaria en proselitismo político

noviembre 14, 2020 - 9:19 pm

La Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana junto a Cáritas de Venezuela, emitieron un comunicado este viernes 13 de noviembre de 2020, en el que expresan y solicitan la no utilización de la ayuda humanitaria en acciones de proselitismo político, ni en ningún otro momento o espacio.

“Cáritas de Venezuela no permite en sus espacios de atención discursos o propaganda que promueva o aliente a una u otra tendencia, y tampoco autoriza el uso de sus símbolos con estos fines propagandísticos”, señala el documento.

Lea también: Aumenta vocación sacerdotal en Venezuela en medio de la pandemia: CEV

En el mismo expresan la incertidumbre y la conflictividad política tiende a agudizarse en nuestro país especialmente en este contexto de elecciones, aumentando el riesgo de que operadores partidistas hagan uso de la ayuda humanitaria en actividades de proselitismo o propaganda electoral, lo cual confunde tanto a las personas más necesitadas y vulnerables, como a la opinión pública en general sobre las acciones de los actores humanitarios en Venezuela.

Recuerda la Comisión del CEV que la ayuda humanitaria que llega a nuestro país a través de las agencias de las Naciones Unidas, de multilaterales y de empresas, es distribuida a la población más vulnerable por organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y no puede ser utilizada como parte de actividades de campaña electoral, ni en ningún otro momento o espacio.

“Los suministros que proveen los actores humanitarios son gratuitos, no pueden ser condicionados, ni vendidos, ni distribuidos favoreciendo a algunos grupos o personas para patrocinar preferencias políticas, personales o religiosas; este uso de la ayuda es indebido no sólo en un contexto electoral, sino bajo cualquier circunstancia”, expresa el documento en el que además informan que Cáritas de Venezuela no permite en sus espacios de atención discursos o propaganda que promueva o aliente a una u otra tendencia, y tampoco autoriza el uso de sus símbolos con estos fines propagandísticos.

“Recordamos que organizaciones como Cáritas trabajan sujetas a procedimientos rigurosos de rendición de cuentas y seguimiento de los recursos e insumos que recibe. Hacemos un llamado a la vigilancia de la ayuda humanitaria para evitar un mal uso de la misma por cualquier actor”.

Cáritas de Venezuela, concluye el documento, pidiendo anima a sus miembros a observar de manera rigurosa el Código de Conducta1 de esa organización, y convoca a todos los actores políticos y sociales a trabajar también en consonancia con los principios de neutralidad, humanidad, independencia operativa e imparcialidad, que rigen la acción humanitaria en Venezuela y en el mundo.

Para esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Noticia al Día

Con información de la CEV