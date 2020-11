Deportivo Lara cortó la seguidilla del Deportivo La Guaira

noviembre 25, 2020 - 9:38 am

Con el tanto de Freddy Vargas, el Deportivo Lara derrotó por la mínima diferencia al Deportivo La Guaira este martes en la Liga Futve.

La única anotación del encuentro se registró apenas al minuto 3′ en el estadio La Bombonerita, en Puerto Cabello.

Vargas, de 21 años, marcó un golazo de pierna derecha de unos 25 metros en todo el ángulo, para batir al portero Mario Santilli.

FT: Lara 1-0 La Guaira|



Lara withstand a late barrage – and why wouldn’t they have done? They’ve got the best defensive record in the league now. It took something special from Freddy Vargas just two minutes in to win this game. ⬇️pic.twitter.com/bPhKUEpsRA