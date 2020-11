DeMarcus Cousins firmará por una temporada con los Rockets

noviembre 23, 2020 - 9:03 pm

Tras perderse la temporada pasada completa por lesión, el pívot All-Star DeMarcus Cousins llegó a un acuerdo para incorporarse a los Houston Rockets, reportaron este lunes 23 de noviembre medios estadounidenses.

Cousins, de 30 años, firmará por una campaña por 2,6 millones de dólares con el equipo texano, detalló el medio digital The Athletic.

«Agradecido por la oportunidad y emocionado por lo que viene», dijo el propio jugador a la cadena ESPN.

Elegido en cuatro ocasiones para el Juego de las Estrellas (All-Star), Cousins ha sido uno de los mayores talentos que ha tenido la NBA en su posición en los últimos años, pero su carrera se truncó por un calvario de lesiones desde que se dañó el tendón de Aquiles izquierdo en enero de 2018 cuando militaba en los New Orleans Pelicans.

The Rockets are ready to Boogie.



👉 @TheAthleticNBA